سامسونج تتصدر حصة السوق العالمي للهواتف الذكية

طلال الغامدي(صدى):

تصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية حصة السوق العالمي للهواتف الذكية في الربع الثالث من العام الماضي في حين حلت أبل الأمريكية في المركز الثاني.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن ” SA ” قولها إن ” شحنات الهواتف الذكية لسامسونج في الربع الثالث بلغت 83.4 مليون وحدة لتبلغ حصتها 21.2% لتحتل المرتبة الأولى للربع الثالث على التوالي “.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا الرقم يمثل ” زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت شحنات الهواتف الذكية لسامسونغ 75.3 مليون وحدة في الربع الثالث من العام السابق “.

وأضافت يونهاب أن ” ذلك يعزى إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية بأسعار متوسطة والهواتف الذكية الفاخرة في الهند وأميركا اللاتينية “.

جاءت شركة أبل الأميركية في المركز الثاني في حصة السوق العالمي على خلفية إطلاق أحدث هاتف لها ” آيفون 8 ” و ” آيفون x ” وتليها شركة هواوي الصينية 9.9%.