بالفيديو : شاعر سعودي مشهور يقبل أقدام والده
انتشر مقطع فيديو لقصيدة ألقاها شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر عبد الواحد بن سعود الخزمري الزهراني، وحازت على إعجاب الحضور وانتشرت بشكل واسع، كيف لا وقد تناول بها الشاعر ديناً عظيماً في رقبة كل مسلم.
حيث تحدث في أبيات معدودة عن البر بالأب، ذاكراً أنه مهما قدم لأبيه لا ولن يوفي ولو جزء بسيط من حقه داعياً لأبيه بطولة العمر، وحين صعود والد الشاعر على المنصة انكب يقبل قدمي والده تحت ثناء ودعوات الحضور.
ويعد عبد الواحد الزهراني من أهم المواهب الشعرية في المملكة، ويملك هذا الشاعر قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العرضة الجنوبية، حيث عرف عنه الجرأة في طرح كثير من القضايا الاجتماعية في قصائده.
وكان الشاعر الزهراني تبرع في فترة سابقه بإحدى كليتيه لوالده.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5974 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب واجبه مافيها شيء وحتى لو حب رجلين ابوه ما يوفيه حقه
ابومشهور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 44 دقيقة
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغير
يظل الرجل طفلا حتى تموت امه
وأذ ماتت شاخ فجأة وهرم
فهد المتعاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 36 دقيقة
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا
الشاعر عبدالواحد الزهراني رجل له مكانه في العرضه الجنوبيه ورجل محترم وبصراحه قصيده مؤثره
ربي يطول عمره وعمر والده ويمتعهم بالصحه والعافيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21270 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يحفظ لك ابوك يا ابو متعب. ويرزقك الذريه الصالحه الطيبه المعافاه. ويفرح قلبك بهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21270 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرزقه الذريه
لهفة المشتاق[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم ارزقنا بر الوالدين