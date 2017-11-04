بالفيديو : شاعر سعودي مشهور يقبل أقدام والده

حامدالعمري(صدى):

انتشر مقطع فيديو لقصيدة ألقاها شاعر العرضة الجنوبية، الشاعر عبد الواحد بن سعود الخزمري الزهراني، وحازت على إعجاب الحضور وانتشرت بشكل واسع، كيف لا وقد تناول بها الشاعر ديناً عظيماً في رقبة كل مسلم.

حيث تحدث في أبيات معدودة عن البر بالأب، ذاكراً أنه مهما قدم لأبيه لا ولن يوفي ولو جزء بسيط من حقه داعياً لأبيه بطولة العمر، وحين صعود والد الشاعر على المنصة انكب يقبل قدمي والده تحت ثناء ودعوات الحضور.

ويعد عبد الواحد الزهراني من أهم المواهب الشعرية في المملكة، ويملك هذا الشاعر قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العرضة الجنوبية، حيث عرف عنه الجرأة في طرح كثير من القضايا الاجتماعية في قصائده.

وكان الشاعر الزهراني تبرع في فترة سابقه بإحدى كليتيه لوالده.