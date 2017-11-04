بالفيديو.. هنود يعبدون تمثالًا وضع كـ” سلة قمامة “

نيودلهي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، اقدام بعض رواد معبدا بقرية شرقي الهند بصب الماء على تمثال على شكل كنغر تقديسا له وتبركا به.

الطريف في الأمر أن التمثال وضع ليعمل جيب الكنغر كسلة مهملات وهو ما لم يلاحظه رواد المعبد معتقدين أنه تمثال مقدس لتشابهه مع أحد المقدسات الهندوسية.