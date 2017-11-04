بالفيديو.. هنود يعبدون تمثالًا وضع كـ” سلة قمامة “
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، اقدام بعض رواد معبدا بقرية شرقي الهند بصب الماء على تمثال على شكل كنغر تقديسا له وتبركا به.
الطريف في الأمر أن التمثال وضع ليعمل جيب الكنغر كسلة مهملات وهو ما لم يلاحظه رواد المعبد معتقدين أنه تمثال مقدس لتشابهه مع أحد المقدسات الهندوسية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22078 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذيلن لو تاخذ لك مجسم
وتبسط به ف الشارع
تعين خير💷💶💵💰
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 1790 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله الذي هدانا للاسلام
الهدايه نعمه من رب العالمين
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3312 ] نشر منذ 23 دقيقة
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وهدانا وجعلنا في اطهر بقاع الارض
والله انها نعمة مابعدها نعمة
الواحد يتخيل لو ان الله خلقه في نفس المجتمعات التي تعبد البقر والقرود والعياذ بالله