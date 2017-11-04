3 آلاف موظف حكومي يلتحقون بـ 126 برنامجا تدريبيا

عادل الحربي(صدى):

يستقبل معهد الإدارة العامة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 3207 موظفين حكوميين، للالتحاق بـ (126) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد، في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه في جدة والدمام وأبها وفرعيه النسائيين بالرياض والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق؛ أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري، وتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين وخمسة أيام.

وأشار الهدلق؛ إلى أنه في المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1241) موظفاً حكومياً، بـ (52) برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرّمة يلتحق (767) موظفاً حكومياً، بـ (29) برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية يلتحـق (363) موظفاً حكومياً، بـ (14) برنامجاً تدريبياً.

وتابع، في فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (401) موظفة حكومية بـ (14) برنامجاً تدريبياً، أما في فرع المعهد بمنطقة عسير فيلتحق (320) موظفاً حكومياً بــ (13) برنامجاً تدريبياً، وفي فرع المعهد النسائي بالدمام تلتحق (115) موظفة حكومية بـ (4) برامج تدريبية.