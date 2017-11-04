” بي إم دبليو ” تستدعي مليون سيارة لعيوب فنية

برلين(صدى):

استدعت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات نحو مليون سيارة في أمريكا الشمالية بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق.

ويشمل الاستدعاء الأول سيارات من الفئة-3 انتجت في الفترة من 2006 إلى عام 2011 وذلك من أجل معالجة مشكلة قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المحركات.

ويغطي الاستدعاء الثاني سيارات انتجت في الفترة من 2007 إلى 2011 وتلك السيارات مزودة بصمام تسخين قد يتعرض للصدأ ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادرة. وقالت الشركة إن وكلاءها سيستبدلون القطع المعيبة دون مقابل بحسب ” بي بي سي “.

ويؤثر كل عيب على نحو 700 ألف سيارة وفقا للإخطار الذي نشر على موقع إدارة السلامة المرور على الطرق السريعة الوطنية.