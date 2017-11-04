عشرينية تقع في الخطيئة وجدتها وخطيبها يساعدانها في قتل رضيعها

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة مصرية تبلغ من العمر 23 عاماً ، على قتل طفلها الرضيع عقب ولادته مباشرة ، بمساعدة جدتها وخطيبها ( الذي حملت منه قبل زواجهما ) ، حيث قاموا بخنق الرضيع والتخلص من جثته داخل صندوق قمامة بجوار المستشفى التي تمت ولادته بها في القاهرة .

وكان قد عثر أحد الاهالي على جثة الطفل الرضيع داخل القمامة ، وتم ابلاغ مركز شرطة قسم باب الشعرية في القاهرة .

وبالتحريات تمكنت مباحث المركز من كشف غموض العثور على جثة الطفل الرضيع، وتم التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة سيدتين، وبصحبتهما شخص قائد سيارة ميكروباص من دون لوحات، أمكن تحديدهم وهم كل من ” ن.م.ح ” _23 سنة)، عاملة بمصنع للأدوية، والدة الطفل المتوفى، و ” ف.م.ع ” (64 سنة) ربة منزل، جدّة الأم، و ” إيهاب.م ” (26 سنة) سائق.

واعترفت المتهمة أنها حملت سفاحًا من خطيبها منذ نحو 7 أشهر ، وعقب ظهور علامات الحمل عليها، وخشية افتضاح أمرهما، أجهضت نفسها بمسكن المتهمة الثانية، وتوجهوا إلى المستشفى محل الواقعة، بسيارة ميكروباص قيادة الثالث، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وفي أثناء ذلك قامت الثانية بالتخلص من جثة الطفل بمكان العثور عليه.