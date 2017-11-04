” اللمس والتقبيل ” رسالة ماجستير تشعل غضب رواد مواقع التواصل
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صور لأغلفة رسائل ماجستير مثيرة للجدل، منها رسالة ماجستير حول ” اللمس والتقبيل ” ، وأخرى عن صوت الريح الصادرة من الإنسان.
وتعرضت الدراسات لهجوم كبير، وطالت موجة الانتقادات عدد من الجامعات بسبب ” التساهل ” في إجازة دراسات وُصفت بـ ” الضعيفة علميا ” ولا تشكل أي إضافة للباحث أو فائدة للمتلقي.
وقال الكاتب الإعلامي صالح الطريقي في حسابه بـ ” تويتر ” ، ” يأتي الدين بسيط وسهل الفهم، ليحتكره رجل الدين ويبدأ بتعقيده، إلى أن يدخل لغرفة النوم، ليخبر الزوجة والزوج كيف يقبلان بعضهما دون أن يغضبا الله؟ “.
وكانت رسالة ماجستير في السنة وعلومها كانت قد أُجيزت العام الماضي من قبل كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن ” اللمس والتقبيل “.
فيما أجيزت رسالة ماجستير في فقه ما أسماه بـ ” الضراط ” ، تحت عنوان ” أحكام الأصوات الصادرة من الإنسان عدا الكلام ” ، من جامعة الإمام محمد بن سعود.
وعلق المغرد عبدالله الصقيه ساخرا: ” والدكتوراة الله أعلم عن ايش، نحن نتطلع لمشروع نيوم، وهؤلاء يجيبوا لك النوم ” . واستغرب مغرد آخر بقوله: ” مع الأسف أن تقبل هذه الرسالة من الأساس كرسالة ماجستير “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22078 ] نشر منذ 2 ساعتين
(كنتم خير أمة أخرجت للناس)
كان فعل ماضي😭😭😭
صداوي[ عدد التعليقات: 1352 ] نشر منذ 1 ساعة
الدكتوراه أسهل شئ الآن 😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21270 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21270 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 1790 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف بعض الناس يأخذ العنوان ولا يتعمق في دراسته- اللمس والتقبيل -قد يكون أحيانا انجع وانفع من مجلدات الكتب-واحيانا نظره تكفي ان تعبر عن كتاب -وقبله قد تروي اكثر من مياه الأنهار-كما ان للسحر كتبه ومؤلفاته -يكون مفعول اللمسه اشد من السحر-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22078 ] نشر منذ 38 دقيقة
صادق حتى كتاب بدرية البشر
فهم على قولتك باالعنوان بدون التعمق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂