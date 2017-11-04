” اللمس والتقبيل ” رسالة ماجستير تشعل غضب رواد مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صور لأغلفة رسائل ماجستير مثيرة للجدل، منها رسالة ماجستير حول ” اللمس والتقبيل ” ، وأخرى عن صوت الريح الصادرة من الإنسان.

وتعرضت الدراسات لهجوم كبير، وطالت موجة الانتقادات عدد من الجامعات بسبب ” التساهل ” في إجازة دراسات وُصفت بـ ” الضعيفة علميا ” ولا تشكل أي إضافة للباحث أو فائدة للمتلقي.

وقال الكاتب الإعلامي صالح الطريقي في حسابه بـ ” تويتر ” ، ” يأتي الدين بسيط وسهل الفهم، ليحتكره رجل الدين ويبدأ بتعقيده، إلى أن يدخل لغرفة النوم، ليخبر الزوجة والزوج كيف يقبلان بعضهما دون أن يغضبا الله؟ “.

وكانت رسالة ماجستير في السنة وعلومها كانت قد أُجيزت العام الماضي من قبل كلية أصول الدين بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن ” اللمس والتقبيل “.

فيما أجيزت رسالة ماجستير في فقه ما أسماه بـ ” الضراط ” ، تحت عنوان ” أحكام الأصوات الصادرة من الإنسان عدا الكلام ” ، من جامعة الإمام محمد بن سعود.

وعلق المغرد عبدالله الصقيه ساخرا: ” والدكتوراة الله أعلم عن ايش، نحن نتطلع لمشروع نيوم، وهؤلاء يجيبوا لك النوم ” . واستغرب مغرد آخر بقوله: ” مع الأسف أن تقبل هذه الرسالة من الأساس كرسالة ماجستير “.