العيسى: الوزارة تجرى مراجعات مستمرة للمناهج الدراسية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن الوزارة تقوم بإصلاحات وتطوير مستمر في النظام التعليمي، بجانب مراجعة مستمرة وتحديثا للمناهج التعليمية والاستفادة مما قامت به الدول الأخرى والدراسات التي تقدمها المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونيسكو.

وشدد خلال ورشة عمل المناهج القائمة على الكفايات التي أقيمت في المقر الرئيس لمنظمة اليونيسكو، على أهمية أن تكون المناهج الحديثة قائمة على الكفاءات من بناء المهارات للمستقبل.

وبحثت الورشة أهمية التعليم في مسارات التنمية من خلال خلق المهارات والكفاءات لمواجهة المستقبل وتحديث المناهج وتطويرها لتتواكب مع التطورات الحديثة، ومناقشة المعرفات والمؤشرات الدولية لإصلاح التعليم. وأشار المشاركون إلى أن النظام التعليمي لابد أن يستجيب للمتغيرات التقنية الحديثة وأن يتم في ضوء ذلك تحديث المناهج حسب توجهات المستقبل وبناء على الرؤية التي توضع من قبل الدولة.