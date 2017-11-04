تفسيرات مثيرة لضعف خصوبة المرأة.. ابحث عن الأكل

أماني الغامدي(صدى):

خلصت دراسة علمية حديثة ركزت على علاقة الطعام بالحمل وخصوبة السيدات وقدمت تفسيرات مثيرة لذلك، مؤكدًا أن النساء اللائي يتناولن فاكهة وخضروات ملوثة بنسبة عالية من آثار المبيدات الحشرية، ربما تقل احتمالات حملهن مقارنة بنساء لا تحتوي أنظمتهن الغذائية على كثير من الأطعمة.

واعتمدت النتائج على فحص بيانات عن العادات الغذائية ونتائج الحمل تخص 325 امرأة، تلقين 541 دورة علاج لزيادة الخصوبة في عيادة في بوسطن وأدت 228 من دورات العلاج إلى ولادة طفل سليم.

وصنفت الدراسة تعرض المشاركات لآثار المبيدات الحشرية من الفاكهة والخضر إلى خمس مجموعات، من الأدنى إلى الأعلى بناء على ردودهن على استبيانات بخصوص أنظمتهن الغذائية. وأفادت الدراسة أن احتمال إنجاب النساء اللاتي تناولن أكثر من حصتين يومياً من الفاكهة والخضار الملوثة بمبيدات حشرية أقل 18% مقارنة باللاتي تناولن أقل من حصة واحدة يومياً.

وقال المشرف على الدراسة من كلية ” تي.إتش تشان ” للصحة العامة التابعة لجامعة هارفاد، جورج شافارو: ” دراستنا هي الأولى التي تظهر أن التعرض لجرعات أقل من آثار المبيدات الحشرية مثل، التي تحدث نتيجة تناول فاكهة وخضار مزروعة بالطرق التقليدية قد يعانون أيضاً تأثيرات ضارة بالصحة “.