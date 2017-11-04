قرقاش يعلق على مرسوم رئاسي بترقية العتيبي وزيراً في الإمارات
منح الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوما رئاسيا لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لمرتبة وزير، وهو الأمر الذي علق عليه أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية .
وقال قرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محله، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة وعطائه وإسهاماته لوطنه قيمة ” .
ويذكر أن العتيبي قد أمتدح كثيرا في الآونة الأخيرة وسط مزاعم باختراق بريده الإلكتروني وما وصفته وسائل إعلام بأنه كشف ” اسرارا تآمرية ” على حد تعبيرها، في الوقت الذي برزت فيه تصريحاته المنتقدة لقطر خلال المقاطعة .
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