قرقاش يعلق على مرسوم رئاسي بترقية العتيبي وزيراً في الإمارات

أبو ظبي(صدى):

منح الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، مرسوما رئاسيا لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لمرتبة وزير، وهو الأمر الذي علق عليه أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية .

وقال قرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محله، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة وعطائه وإسهاماته لوطنه قيمة ” .

ويذكر أن العتيبي قد أمتدح كثيرا في الآونة الأخيرة وسط مزاعم باختراق بريده الإلكتروني وما وصفته وسائل إعلام بأنه كشف ” اسرارا تآمرية ” على حد تعبيرها، في الوقت الذي برزت فيه تصريحاته المنتقدة لقطر خلال المقاطعة .