المؤسسة العامة للتقاعد تدعو المستفيدين لتسديد الاشتراكات المحددة بنسبة 18 %

طلال الغامدي(صدى):

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين بتسديد الاشتراكات المحددة بنسبة 18% من أصل الراتب، وإيداعها في حساب المؤسسة في البنك، داعيه الجهات الحكومية إلى حصر عدد المستفيدين من نظام الإعارة لديها، ومطالبتهم بتسديد اشتراكاتهم عن فترات الإعارة المنتهية.

وطالبت المؤسسة الجهات بمدها بكشوفات تتضمن أسماء وبيانات إعارة منسوبيها، مؤكده أنه في حال عدم الالتزام بالسداد قبل التاريخ 26-3-1439هـ، فإن تلك الفترة لن تحتسب لأغراض التقاعد وفقاً لمواد نظام التقاعد المدني.