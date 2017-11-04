بالصور| متاجر أبل بالإمارات تشهد زحامًا شديد بعد إطلاق ” آي فون إكس “

أبو ظبي(صدى):

شهدت منافذ بيع شركة أبل الأميركية، بأسواق الإمارات، أمس، ازدحاماً وطوابير انتظار طويلة، في اليوم الأول للطرح الرسمي للهاتف الجديد ” آي فون إكس ” خاصة من المقيمين وسياح دول خليجية وعربية وآسيوية، رغم الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني لشركة «أبل».

يتوافر هاتف «آي فون إكس» أو «آي فون 10» في أسواق الدولة بسعتين للذاكرة، الأولى سعة 64 غيغابايت بسعر 4099 درهماً، والثاني بسعة 256 غيغابايت بسعر يبلغ 4729 درهماً.

ويتضمن الهاتف شاشة عرض بقياس 5.8 بوصات، ويأتي بتصميم من الزجاج بإطار معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتقنيات مقاومة المياه والغبار. ويدعم الهاتف ميزات الشحن اللاسلكي والسريع، ويتيح التعرف إلى بصمة الوجه، ويأتي بكاميرا بقوة 12 ميغابيكسل مزدوجة، بإطار واسع، كما أنه يدعم التصوير البطيء للفيديو، والتصوير بتقنية «فور كيه».

وقال مسؤولان في شركتي تجارة إلكترونيات، إن الإقبال على الهاتف الجديد يفوق بنسب كبيرة الطلب على حجز وشراء الإصدار السابق «آي فون 8»، الذي تم طرحه بداية أكتوبر الماضي، مرجعين ذلك إلى ما يحمله الهاتف الجديد من مواصفات تقنية تفوق «آي فون 8».

وقال أول المشترين من متجر «أبل» في مركز تسوق «دبي مول»، بينكاش جيسواني إنه في زيارة لدبي من الهند، مؤكداً أنه حرص على حجز الهاتف، وتسلمه من المتجر الإقليمي في دبي.

ولفت إلى أنه حرص على الحضور مبكراً قبل الساعة الثامنة صباحاً، مع العلم أن منافذ بيع التجزئة تفتح أبوابها للمتسوقين الساعة الـ10 صباحاً، ليكون أول المشترين لجهازين من الهاتف الجديد.

وأوضح أنه فضل شراء هذا الإصدار من «آي فون»، نظراً لتصميمه بشكل مختلف عن الإصدارات السابقة، سواء من حيث الشكل أو التقنيات المتوافرة فيه، مقارنة بالهاتف «آي فون 8».