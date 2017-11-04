بلدية الريث تصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

طلال الغامدي(صدى):

قامت بلدية محافظة الريث ممثلة بإدارة صحة البيئة، خلال حملتها التفتيشية التي شملت عددًا من المحلات التجارية والمطاعم، بإغلاق ثلاث محال تجارية وثلاث مطاعم غير مكتملة الإجراءات الصحية والفنية .

كما ضبطت البلدية نحو 70 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، فضلاً عن كشف عدد من العمال لا يحملون شهادات صحية في بعض الانشطة ذات العلاقة بالصحة العامة وفرضت الجزاءات المترتبة على ذلك بما يتناسب مع المخالفة المضبوطة.

وأكد رئيس بلدية محافظة الريث مفرح بن شريف الفيفي، حرص البلدية على متابعة جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بصحة المستهلك، بالإضافة إلى التزامها بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط ولحماية المستهلك .