إصابة شاب بسلاح أبيض في مضاربة جماعية بالجوف وإيقاف ثلاثة متهمين

سهو الهشال(صدى):

كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه في تمام الساعة الثالثة من فجر يوم الخميس الموافق 1439/2/13 هـ ورد بلاغ لشرطة محافظة دومة الجندل من غرفة عمليات دوريات الامن بالمحافظة عن دخول شخص عشريني للمستشفى مصاب بظهره ويده من سلاح ابيض “سكين” على إثر مضاربة جماعية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الشاب لازال منومًا بالمستشفى وحالته مستقرة وتم إيقاف ثلاثة أشخاص وجرى إشعار النيابة العامة ولا يزال تعقب باقي الأطراف جاريا.