3 وفيات و12 مصابًا في حادثي تصادم منفصلين بالعاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ٢:٣٥ من ظهر أمس الجمعة بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في مخطط ولي العهد بعد محطة النور وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٢ فرقة إسعافية وفرقة تدخل متقدم وعند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود حالتي وفاة وثلاثة إصابات تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعة ١١ من مساء أمس الجمعة بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الجعرانة في اتجاه خط الصهوة وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه ٤ فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني فارس العقيلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة و٨ إصابات متوسطة الخطورة تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلت ٤ حالات إلى مستشفى النور التخصصي ونقلت ٣ حالات إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي و اصابة عولجت في الموقع ورفضت النقل.