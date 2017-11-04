العثور على جثة شاب متفحمة في حريق استراحة ” وتران ” ببحر أبوسكينة

طلال الغامدي(صدى):

عثرت فرق الدفاع المدني في مركز بحر أبوسكينة، على جثة متفحمة، أثناء سيطرتها على حريق في إحدى الاستراحات بقرية وتران.

وكان مدني ” بحر أبو سكينة ” ، تلقى بلاغا عن حريق، شب في استراحة بقرية وتران التابعة لمركز بحر أبو سكينة، فباشرت الفِرق الواقعة، وعند تفقد المكان فوجئت بأن داخل إحدى الغرف المحترقة جثة متفحمة بسبب الحريق، وتبيَّن أنها لشاب سعودي، يبلغ من العمر 29 عاما، فأبلغت الشرطة التي وقفت على الموقع.

وقالت مصادر مقربة من الضحية، إنه يعاني من مرض نفسي، ويقوم بمراجعة مستشفى الصحة النفسية بأبها، وقد طلب الطبيب الشرعي معاينة الجثة، وتحديد أسباب الوفاة.