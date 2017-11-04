عملية جراحية مفاجئة لميريام فارس عقب تعرضها لحادث

نورة الشهري(صدى):

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، لعملية جراحية عاجلة ، عقب تعرضها لحادث مفاجئ.

ونشرت شركة ” ميريام ميوزك ” ، عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام، بياناً جاء فيه: ” تعلن شركة ميريام ميوزك تعليق نشاطات ملكة المسرح ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1- 11-2017، وذلك جراء حادث تعرضت له ميريام أدى إلى خضوعها لعملية جراحية ” .

وأضاف البيان : ” نود أن نتقدم بجزيل الشكر لشركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة الذين كنا قد تعاقدنا معهم لإحياء الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في إصابتها ” .

وكانت ميريام قد أوشكت على الانتهاء من تسجيل كل أغاني ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تستكمل التسجيل عقب تعافيها.