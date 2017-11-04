  • السبت 4

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. عملية جراحية مفاجئة لميريام فارس عقب تعرضها لحادث

عملية جراحية مفاجئة لميريام فارس عقب تعرضها لحادث

عملية جراحية مفاجئة لميريام فارس عقب تعرضها لحادث
نورة الشهري(صدى):

خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس ، لعملية جراحية عاجلة ، عقب تعرضها لحادث مفاجئ.

ونشرت شركة ” ميريام ميوزك ” ، عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام، بياناً جاء فيه: ” تعلن شركة ميريام ميوزك تعليق نشاطات ملكة المسرح ميريام فارس لمدة شهر من تاريخ 1- 11-2017، وذلك جراء حادث تعرضت له ميريام أدى إلى خضوعها لعملية جراحية ” .

وأضاف البيان : ” نود أن نتقدم بجزيل الشكر لشركات تنظيم الحفلات والعائلات الكريمة الذين كنا قد تعاقدنا معهم لإحياء الحفلات في هذه الفترة لتفهمهم ومساندتهم لميريام في إصابتها ” .

وكانت ميريام قد أوشكت على الانتهاء من تسجيل كل أغاني ألبومها الجديد، ومن المقرر أن تستكمل التسجيل عقب تعافيها.

 

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *