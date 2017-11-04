تركي الحمد يثير الجدل حول سحب كتاب بدرية الإباحي

نايف السالم(صدى):

أثارت تغريدة للكاتب السعودي تركي الحمد حول سحب رواية الكاتبة بدرية البشر لاحتوائها على صفحات وعبارات جريئة وصفت بالإباحية والقصص الجنسية، موجة من الجدل، لوصفه المطالبين بسحب الكتاب بأنهم يمارسون الرزيلة.

وكتب الحمد عبر حسابه في ” تويتر “: ” سحب كتاب بدريه الاباحي نتحدث عن الفضيلة في الوقت الذي نمارس فيه الرذيلة.. كلما علا صوت المدافعين عن الفضيلة كلما علمت انهم يمارسون الرذيلة “.

وأضاف: ” سحب كتاب بدريه الاباحي قلة الادب.. كما يراها البعض في العمل الأدبي.. جزء من الأدب.. وعليكم بمراجعة التراث لمن يحب التراث.. رسائل الجاحظ مثلا ”

الجدير بالذكر أن الرواية أثارت ضجةً كبيرةً بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ والذين طالبوا بسحبها من السوق بسبب احتوائه على صفحات جريئة وعبارات وصفت بالإباحية وقصص جنسية مثيرة، الأمر الذي عارضه تركي الحمد، واصفاً المطالبين بسحب هذا الكتاب أنهم يمارسون “ الرذيلة “.