المملكة ترجىء ” التوازن المالي ” إلى عام 2023
كشفت مصادر بوزارة المالية إن المملكة تعتزم تأجيل موعد التخلص من العجز الكبير في الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط، إلى 2023 بدلاً من 2020 .
جاء ذلك خلال ندوة عن الاقتصاد شارك فيها وزير المالية ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها .
وقال وزير المالية ” الجدعان ” خلال الندوة، إن تأجيل موعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب الأضرار الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22067 ] نشر منذ 9 دقائق
ولو اني مني فاهم حاجه
بس حلو
باالتوفيق🤗