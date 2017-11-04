المملكة ترجىء ” التوازن المالي ” إلى عام 2023

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بوزارة المالية إن المملكة تعتزم تأجيل موعد التخلص من العجز الكبير في الميزانية الناتج عن هبوط أسعار النفط، إلى 2023 بدلاً من 2020 .

جاء ذلك خلال ندوة عن الاقتصاد شارك فيها وزير المالية ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها .

وقال وزير المالية ” الجدعان ” خلال الندوة، إن تأجيل موعد المستهدف لتحقيق التوازن المالي ثلاث سنوات جاء لتجنب الأضرار الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي .