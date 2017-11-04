البيئة توجه متخصصين لمباشرة مواقع متعهد مياه الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت وزارة البيئة بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض لمباشرة عددًا من المواقع لمتعهد المياه بالطائف.

جاء ذلك بعد شكوى والد شاب، تُوفِّي إثر دهس ابنه من قِبل صهريج تابع للمتعهد، وأوضح فيها تهالُك بعض سيارات الصهريج، وعدم توافر وسائل السلامة بها .

وكان الشاب المتوفى سعد صالح حمدان الحارثي بالقرب من منزله بحي الرويدف، وفوجئ بسائق الصهريج يدخل عليه في مساره، ويدهس مركبته، ثم لاذ بالفرار، لكن تم القبض عليه لاحقًا.