المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية ثانية شمال النماص

محمد بن طحيطح (صدى):

رصدت هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية ثانية تبلغ شدتها 3 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، شمال محافظة النماص، وذلك بعد نحو 24 ساعة من هزة مماثلة ضربت المنطقة.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تغريدة لها على حسابها في موقع “ تويتر ”: “ تم رصد صباح اليوم هزة أرضية على بعد 13 كم شمال النماص بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وتقع الهزة على عمق 5.4 كم.

وكان المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد أوضح أمس أن سبب الهزة الأرضية بحسب ما أظهرت الخرائط الجوية المغناطيسية هو التقاء ثلاثة صدوع تأخذ اتجاه شمال شمال غرب – جنوب جنوب شرق (الصدوع الموازية للبحر الأحمر)، وشمال شرق – جنوب غرب (صدوع ذات إزاحة جانبية)، وشمال جنوب.