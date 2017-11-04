بالفيديو.. روسية تحصل على لقب أقوى امرأة في العالم
حصلت امرأة روسية تُدعى ناتاليا كوزنيتسوف البالغة من العمر 26 عاما ، على لقب أقوى امرأة في العالم.
وبدأت ناتاليا رفع الأثقال منذ سن الرابعة عشرة، وحازت على لقب بطلة روسيا والعالم في كمال الأجسام وتعد سيدة رياضة من الدرجة الأولى بسبب جسدها القوى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37210 ] نشر منذ 39 دقيقة
هه ,, شفتي شلون ؟؟
,, وتقولين بعد يا اختنا لست محرومه ,, انا وين وهاالاشكال وين ؟؟؟
,, ترفقي بأخيكي المسلم ابن بلدك ، ولاتذبينه للروس اهل العضلات والفتن والحظ المتعوس ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13900 ] نشر منذ 27 دقيقة
ايش هذا . كأنها ثور روسي حتى صوتها مقرف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22067 ] نشر منذ 4 دقائق
هذي والله العروس المناسبة
تللللللللك عليك بين ارجولها
ومعد تفكك الا الصبح
أنسى طلعات مع الشباب وتكوات فالآستراحة
خلاص معد فيه😂😂😂😂😂😂😂😂😂