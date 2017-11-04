بالفيديو.. روسية تحصل على لقب أقوى امرأة في العالم

موسكو(صدى):

حصلت امرأة روسية تُدعى ناتاليا كوزنيتسوف البالغة من العمر 26 عاما ، على لقب أقوى امرأة في العالم.

وبدأت ناتاليا رفع الأثقال منذ سن الرابعة عشرة، وحازت على لقب بطلة روسيا والعالم في كمال الأجسام وتعد سيدة رياضة من الدرجة الأولى بسبب جسدها القوى.