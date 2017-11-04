بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية ينفذ حملة تطعيم للإنفلونزا الموسمية بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة وبالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي ومنسوبات المركز بقسميه الرجالي والنسائي يوم الخميس الموافق١٣ صفر ١٤٣٩هـ، كما شمل التطعيم طالبات التدريب الميداني من جامعة أم القرى.

يأتي ذلك حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في ” مركز التنمية الاجتماعية بمكة ” على المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.