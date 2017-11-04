منتخب جامعة الحدود الشمالية يكسب أولى لقاءاته في دوري الجامعات

سعيد العجل(صدى):

انطلقت عصر الجمعة، مباريات الأسبوع الأول لدوري الجامعات لكرة القدم ” مستوى أ ” لهذا الموسم 1439، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات.

وفاز منتخب جامعة الحدود الشمالية لكرة القدم أولى لقاءاته ضمن بعد تغلبه على ضيفه منتخب جامعة أم القرى بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جرى عصر أمس الجمعة على ملعب المدينة الرياضية في مدينة عرعر، وكانت المباراة حماسية طيلة شوطيها ، تقاسم فيها الفريقان المستوى والأداء وسنحت لكل فريق عدد من الفرص الخطيرة ، سجل منتخب الشمالية في الشوط الثاني ، حضر اللقاء عميد شئون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية ووكلاء العمادة.