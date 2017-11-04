جامعة الطائف تحجب وظيفة ” معيد ” بتخصص الفيزياء.. وتوضح السبب

عبدالعزيز القثامي(صدى):

حجبت جامعة الطائف، وظيفة ” معيد ” والتي سبق الإعلان عنها، الخاصة بتخصص الفيزياء بكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة في رنية، على أن يعاد طرحها في المسابقة الوظيفية القادمة.

وقالت الجامعة، ردا على الاستفسارات الواردة إلى الجامعة حول نتائج الاختبار التخصصي الذي عقد يوم الاثنين 1439/1/19 ضمن المسابقة الوظيفية للمتقدمات لوظيفة ” معيد ” بفرع الجامعة برنية في تخصص الفيزياء، إن الجامعة أطلعت على ما تم تداوله حول تسرب جزء من أسئلة الاختبار التخصصي للمتقدمات على وظيفة ” معيد ” في تخصص الفيزياء بفرع الجامعة في رنية، وبادرت فورا وبتوجيه عاجل من مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان بتكشيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد مما تم نشره.

وراجعت اللجنة ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي ومدى مطابقته لأسئلة الاختبار التخصصي، وتوصلت إلى وجود تشابه محدود بين بعض أسئلة الاختبار التخصصي للمتقدمات وما تم نشره، موضحة أن اللجنة عزت هذا التشابه الحاصل في عدد بسيط من الأسئلة إلى تكرار استخدامها في مسابقة وظيفية سابقة تخص المتقدمين لبرامج الدراسات العليا بقسم الفيزياء ولذلك جرى تداول هذه الأسئلة بين عدد من المتقدمات للمسابقة الوظيفية الحالية.