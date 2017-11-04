إغلاق 40% من المدارس العالمية نهاية العام المقبل

عادل الحربي(صدى):

كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية زياد الرحمة، عن توقعه بانخفاض عدد المدارس العالمية في المملكة وإغلاق نحو 40% أبوابها مع نهاية العام 2018 وبداية 2019م.

وأرجع رحمة، ذلك إلى ارتفاع تكلفتها التشغيلية، مردودها المالي غير المجدي، مشيرا إلى أن بعض ملاك المدارس العالمية اضطروا إلى خفض المصروفات الدورية بنسبة 60%، والاستغناء عن 20% من الكادر التعليمي، بعد انخفاض عدد الطلاب في تلك المدارس لنسبة تزيد على 50%، وفقا لصحيفة الوطن.

وأكد أن أسعار المدارس العالمية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، رغم انخفاض أعداد طلابها إلى النصف، لعدة أسباب من بينها صعوبة المناهج الدراسية.