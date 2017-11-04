استمرار حبس دبلوماسي سعودي بزعم التحرش بفتاة في سنغافورة

نايف السالم(صدى):

قامت المحكمة العليا السنغافورية، مساء أمس الجمعة، برفض الطلب المقدم للإفراج بشكل مؤقت عن موظف يعمل بالسفارة السعودية هناك.

وحكم على الدبلوماسي بعقوبة السجن لمدة 24 شهرًا، والجلد أربع جلدات؛ وذلك بتهمة التحرش بفتاة، تعمل متدربة في أحد الفنادق، وذلك في أغسطس 2015. وقد تقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه مؤقتًا قبل أن تعلن المحكمة قرارها بالرفض.

وأكد محامي المتهم أن التهمة الموجَّهة إلى موكله باطلة، وهي محاولة ابتزاز من قِبل الفتاة للحصول على المال حين علمت أنه مواطن من دولة غنية، وينتظر أن تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في القضية مرة أخرى يناير المقبل، وستعقد جلسة استماع بحضور المتهم ومحاميه.