مستكملا تحطيم الأرقام.. ميسي يصل للمباراة الـ600 مع برشلونة

ماجد محمد(صدى):

يحقق نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، رقما جديدا ضمن الأرقام التي اعتاد تحطيمها عندما يخوض المباراة الـ600 في تاريخه مع فريقه.

وكان زميلاه بالفريق تشافي هرنانديز وأندريس إنييستا خاض كل منهما ” 642 ” و ” 767 ” مباراة على الترتيب، ليصبح بذلك ثالث لاعب في تاريخ الفريق الكتالوني يصل للمباراة رقم 600.

ويخوض النجم الأرجنتيني المباراة الـ600 له مع فريقه أمام إشبيلية في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني الذي يتصدره العملاق الكتالوني حتى الآن، وأمامه فرصة لتعزيز مكانه في صدارة هدافي البطولة بـ12 هدفا.

وعبر مديره الفني فالفيردي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الرائع،قائلا: ” تنقصني الكلمات لوصف مسيرة ميسي. هذا (الإنجاز) يظهر أهميته بالنسبة إلى النادي. بلوغ 600 مباراة، هذا عدد هائل من المباريات! إنه استثنائي، ككل ما يقوم به ” .