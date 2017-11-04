بالفيديو.. لحظة طعن شاب لعامل بمطعم في الخرج
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا يعتدي على عامل بمطعم في مدينة الهياثم محافظة الخرج، ويطعنه بسكين ثم يلوز بالفرار.
وأظهر الفيديو مشاجرة، لأسباب غير واضحة، بين المواطن حامل السكين والعامل الذي حاول مقاومته، لكنه طعنه في بالسكين وفر هاربا في سيارته ” جيب سكويا ” بيضاء اللون.
Sm7[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
اللحين يصايح في تيوتر يبي ديه والله معطيك ريال واحد
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
نتيجة التوتر والنرفزة والحمق،،للاسف الشديد الندم.
الله يكفينا وأياكم ساعة الندم ،والحسافة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
الرفق ماوضع في شي ألا زانه________وما نزع من شي إلا شانه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21252 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37210 ] نشر منذ 44 دقيقة
تروح السكره وتجي الفكره ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13900 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22067 ] نشر منذ 30 دقيقة
🤔🤔🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22067 ] نشر منذ 26 دقيقة
للأسف هذا الي حاصل
هياااط وعنترة
وشدة حبوب
وفالأخير هو باالسجن يسوووووق الدموع
أربع أربع😭😭😭
وآسف ومكان قصدي وتكفون
وأخوانه يركبون الشيلات الحزينة على المقاطع
وأمه أتحلف باالله إنه الوحيد الي ايخدمها
وأنه مايترك فرض باالمسجد
وشيبانه قالبينها
شحححححذه على موااااقع التواصل
باقي عشرين مليون
باقي مليون وريالين
انا اتكلم عن الوضع بشكل عااااام
هذا هو الحاصل🤔
القرشي[ عدد التعليقات: 1853 ] نشر منذ 21 دقيقة
اتمنى يٌفتح باب التجنيد الإجباري لمثل هذا البزر وامثاله من المهايطين المستهترين بأرواح الناس
ويرسلون هناك على الجبهه عشان تندق اخشامهم دق او يموتون وترتاح البلاد والعباد من شرهم .