بالفيديو.. لحظة طعن شاب لعامل بمطعم في الخرج

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواطنا يعتدي على عامل بمطعم في مدينة الهياثم محافظة الخرج، ويطعنه بسكين ثم يلوز بالفرار.

وأظهر الفيديو مشاجرة، لأسباب غير واضحة، بين المواطن حامل السكين والعامل الذي حاول مقاومته، لكنه طعنه في بالسكين وفر هاربا في سيارته ” جيب سكويا ” بيضاء اللون.