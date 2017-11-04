الغامدي يقترب من العودة لتدعيم هجوم الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن لاعب الاتحاد، عبد الرحمن الغامدي، سيعود لتعزيز خط هجوم فريقه بدءا من مباراة الشباب، يوم الجمعة 17 نوفمبر، ضمن مباراة الجولة الـ10 بدوري المحترفين، والتي ستقام على إستاد الجوهرة.

وكان مهاجم الاتحاد تعرض للإصابة، أمام أستون فيلا الإنجليزي في أولى مباريات معسكر فريقه الاستعدادي، في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، منذ يوليو الماضي، وفقا لصحيفة عكاظ.

وجدد الغامدي عقده مع الاتحاد لمدة 3 مواسم منتصف شهر شوال الماضي،وأشارت المصادر إلى مواصلته التدريبات التأهيلية للحاق بمباريات فريقه والمساهمة معه في إحراز الأهداف والتتويج بالبطولات.