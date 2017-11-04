3 أسباب لضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص

نايف السالم(صدى):

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 3 أسباب تتعلق بضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص تتمثل في انخفاض الأجور وغياب نظام موحد للسلامة المهنية، إلى جانب عدم جاهزية القطاع لتوفير بيئة عمل تناسب المرأة.

وأشارت الوزارة، إلى أن نسبة السعوديين الذين يعملون في القطاع العام تبلغ 67%، في حين تبلغ نسبة السعوديين في القطاع الخاص 7%، ونسبة الوافدين فيه 93%، مضيفة أن ارتفاع البطالة وضعف جاذبية العمل في القطاع الخاص يمثلان أبرز التحديات التي تواجهها الوزارة، إذ تبلغ نسبة البطالة حوالى 11%، ما يشكل تحديًاً أمام التنمية المستدامة للمملكة، وفقا لصحيفة الوطن.