أمانة المدينة تعلق على واقعة تنظيف عامل مسن منطقة جبلية

حمود العنزي(صدى):

علقت أمانة المدينة المنورة، على مقطع فيديو يوثق قيام عامل نظافة مسناً بالعمل على تنظيف أحد الطرق الجبلية وقت الظهيرة، تحت أشعة الشمس.

وأكدت الأمانة، أن عامل النظافة لا يتبع بلدية المليليح، موضحة أن الأمانة غير مسؤولة عن وجود العامل في هذه المنطقة، وفقا لصحيفة عكاظ.