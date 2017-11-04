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أمانة المدينة تعلق على واقعة تنظيف عامل مسن منطقة جبلية

أمانة المدينة تعلق على واقعة تنظيف عامل مسن منطقة جبلية
حمود العنزي(صدى):

علقت أمانة المدينة المنورة، على مقطع فيديو يوثق قيام عامل نظافة مسناً بالعمل على تنظيف أحد الطرق الجبلية وقت الظهيرة، تحت أشعة الشمس.
وأكدت الأمانة، أن عامل النظافة لا يتبع بلدية المليليح، موضحة أن الأمانة غير مسؤولة عن وجود العامل في هذه المنطقة، وفقا لصحيفة عكاظ.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 1 ساعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة ، معروف المصري مابوجهه حياء مسوي فيها فرعون جالس بالمكتب تحت مكيف السبيليت

والعامل الضعيف بين هالجبال سرداحي مرداحي ، لو طلع له ذيب ماحوله أحديفزع له كان راح طعام وحوش.

مكان العامل بمنطقة جبلية ، يعني يابلدية عطوه بدل طبيعة وحوش.

مع وافر المحبة.

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