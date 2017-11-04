رئيس الهلال الأحمر يفتتح عددا من المراكز الإسعافية

علي القحطاني(صدى):

افتتح رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، مركز الاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة ، كما دشن عدداً من المراكز الإسعافية في مدينة الرياض .

كما افتتح معاليه المركز النموذجي لصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يُعنى بتقدم الدعم والإصلاحات لجميع الأعطال والإشراف على الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمنطقة ، كما دشن الاتصال الأمني الموحد ( تترا ) بالتعاون مع وزارة الداخلية الذي يربط مراكز إسعاف منطقة الرياض وعددها 87 مركزا إسعافيا بغرفة عمليات المنطقة .

من جانب آخر افتتح الدكتور القاسم عددا من المباني الإسعافي الجديدة واطلع على بعض المراكز المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة ضمن خطط منطقة الرياض لتغطية جميع المواقع والأحياء والمحافظات سعياً لتقليص وقت الاستجابة ورفع جودة العمل للوصول للمعدلات العالمية للخدمة الإسعافية .