مرسيليا يوقف لاعب بعد ركله مشجعا

باريس(صدى):

أوقف نادي مرسيليا الفرنسي، مدافعه باتريس إيفرا بعد شجار مع مشجع قبل مباراة في الدوري الأوروبي أمام مضيفه فيتوريا جيمارايش، الخميس الماضي.

وأوضح مرسيليا في بيان أمس الجمعة، أن اللاعب الدولي الفرنسي استدعي للتحقيق معه في إجراء قد يؤدي إلى فرض عقوبة انضباطية عليه.

وطرد إيفرا بعد أن شوهد وهو يركل أحد مشجعي فريقه خلف المرمى خلال فترة الإحماء على ملعب افونسو انريكيس، وسيعاقب اللاعب بالإيقاف لمباراة واحدة على الأقل عندما تنظر لجنة الانضباط والقيم التابعة للاتحاد الأوروبي القضية في 10 نوفمبر الجاري.

كما اتهم الاتحاد الأوروبي مرسيليا بقيام مشجعيه باقتحام أرض الملعب وإطلاق الألعاب والصواريخ النارية وإتلاف محتويات الملعب خلال الهزيمة 1-صفر.