تدريب 30 امرأة على قيادة السيارات

أنهت شركة متخصصة بالنقل، تدريب نحو 30 سائقة وتأهيلهن في قواعد السلامة والأمن واللوائح المرورية، كما وفرت 150 وظيفة للجنسين في مجالات خدمة البيانات والعملاء والاتصالات.

وأكدت الشركة، أن المتدربات اللائي خضعن للتدريب سيبدأن مهماتهن بعد نشر اللائحة النظامية من وزارة النقل والمرور، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة للسائقات تتمثل في رخصة القيادة والامتلاك القانوني للمركبة أو التفويض باستخدامها إذا كانت مملوكة للزوج أو أحد الأقارب، إلى جانب الشروط المتعلقة بالجوانب الشرعية، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكدت أن التجربة حققت نجاحات كبيرة في الإمارات ومصر وأن انضمام النساء والفتيات في فريق النقل بالشركة سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أمانا وسلامة.