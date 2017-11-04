الجيش الجزائري يلقي القبض على عناصر إرهابية

الجزائر(صدى):

تمكن الجيش الجزائري من القبض على ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة تيارت شمال البلاد.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أمس الجمعة، أن عناصر أخرى من الجيش بمدينتي عين قزام وتمنراست ألقت القبض على 14 مهرباً وصادرت منهم أربع مركبات رباعية الدفع وأربعة أجهزة للكشف عن المعادن وجهازتي اتصال عبر الأقمار الصناعية وكمية كبيرة من المواد الغذائية.

وأضاف البيان أن حرس الشواطئ بمدن مستغانم وعين تموشنت والقالة وعنابة وتلمسان وغليزان والنعامة وسيدي بلعباس وإدرار أوقف 72 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 49 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.