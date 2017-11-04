القبض على عصابة تخصصت في سرقة سائقي المركبات

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة مكة المكرمة بعصابة، مكونة من 3 نساء ورجلين، تخصصت في استدراج سائقي مركبات الأجرة والاعتداء عليهم وسرقتهم، أمس الجمعة.

وأبلغ سائق ليموزين شرطة جرول تعرضه للضرب والسلب من قبل 3 نساء ورجلين، بعدما استوقفته النساء الثلاث وطلبن منه توصيلهن لأحد المواقع.

وتمكنت الشرطة من التعرف على أوصاف الجناة والقبض عليهم، حيث اتضح أنهم 3 نساء من جنسيتين ” مالية ونيجيرية ” وشابان سعوديا الجنسية.

سلمت المضبوطات والأشخاص لشرطة جرول التي أحالت ملف القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.