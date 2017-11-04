خبير تربوي يحذر من تكليف الخادمات بأعمال ليست من اختصاصهن

علي القحطاني(صدى):

حذر الخبير التربوي الدكتور راشد السهل، من تكليف الخادمات بأعمال ليست من اختصاصهن، موضحا أن ذلك يسبب العديد من المشاكل لهم وللأسرة نفسها.

وأوضح السهل، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” معظم البيوت فيها خدم، ومعظم الخدم يقومون بأعمال ليست من اختصاصهم، الخادمة التي تقوم بأعمال ليست من اختصاصها تتعب وتتعبكم معها .

وأضاف: ” قيام الخادمة بأعمال ليست من اختصاصها يحزنها وهذا قد يجعلها تقوم بتصرفات تضر بأطفالكم، أو تتلف أغراضكم، مراعاة قدرتها راحة لها وسعادة لكم “، مشيرا إلى ” تخطئ المرأة التي تبالغ بثقتها في الخادمة وتقول: إنها مضطرة، ثقتك من اختيارك لا تضعيها في غير مكانها، الثقة المبالغ بها بالخادمة خسارة وندامة “.