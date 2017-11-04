تعرف على اسم الحيوان البحري النافق على كورنيش ينبع

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن اسم الحيوان البحري النافق على شاطئ كورنيش ينبع ويدعى ” الأطوم “.

وأوضح خبراء وكالة الثروة السمكية، أن حيوان ” الأطوم ” هو ثديي بحري كبير، طوله يتعدى المترين ونصف المتر، وينتشر في مياه ما لا يقل عن 37 بلدا في جميع أنحاء المحيطين الهندي والهادئ، على الرغم من أن غالبية الأطوم تعيش في مياه شمال استراليا بين خليج القرش وخليج موريتون.