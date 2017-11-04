محافظ المجاردة يطلع على مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي بخاط

محمد بن طحيطح(صدى):

تفقد محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض، مركز خاط ، مطلعا على مستوى الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والاحتياجات في أعمال الطرق والاتصالات والمياه.

التقى خلالها رئيس مركز خاط محمد فيصل الشهري ومشايخ ونواب وأعيان القبائل ، واستعراض رئيس المركز أبرز المطالبات منها محكمة عامة وبعض الخدمات البلدية منها إنارة وسفلته وربط القرى ودرء أخطار السيول وأزدواجية الشارع العام وإفتتاح الطريق الرديف للشارع العام وتطوير مخطط الأفاقمة والحدبات والروابي ورفع النقطة الأمنية الى مخفر شرطة واستكمال الحزام الدائري للمركز وإيصال الطرق للأماكن السياحية والقرى التاريخية كقرية الرهوة وقرى جبل تهوي وغيه وربط قرية ال شعثاء بمركز ختبة .

كما قام المحافظ بحضور عدد من مديري الإدارات بجولة ميدانية لبعض المواقع السياحية تمثلت في سد بني قيس وطريق ال شعثاء وقرى وادي الغيل حيث تم مناقشة احتياجات وادي الغيل وناقش المحافظ بعض المعوقات في تنفيذ بعض المشروعات التي تتسبب في تأخر التنفيذ.

من جهته وعد رئيس البلدية المهندس عبد الله بن علي الشمراني باستكمال ايصال الطريق للوادي إضافة لتطوير بعض المواقع السياحية لاستيعاب الزوار.

فيما أكد مدير الزراعة عبدالله أحمد الشهري ان وادي الغيل توليه الوزارة اهتمامها وسوف يتم اعادة تأهيل المزارع وتطويرها بما يخدم الإنسان والمكان .