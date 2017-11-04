البيئة تعلن اقتراب اعتماد إستراتيجية تخصيص المياه الوطنية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها في انتظار الاعتماد النهائي لإستراتيجية تخصيص المياه الوطنية، من اللجنة الإشرافية، للإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأكد وكيل الوزارة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، أن الوزارة أعدت استراتيجية مرنة وقائمة على تحقيق نتائج مرحلية تقود إلى تحولات في التطبيق.

وأضاف الموكلي، أن الاستراتيجية التي من شأنها تخصيص القطاع على مراحل، تهدف إلى تحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة للتحول إلى شركات مستقبلية، بمشاركة مستشارين (قانونيين وماليين وفنيين).

وأشار إلى أن إستراتيجية التخصيص تستهدف التحول التدريجي للقطاع خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات بحسب الجاهزية واكتمال الحوكمة، مبينا أن عملية التخصيص ستكون على مراحل بحسب المرحلة وطبيعة الأصول والنموذج المقترح للتخصيص.

وتابع حول توقيع اتفاقية نقل الإشراف على قطاع توزيع المياه إلى شركة المياه الوطنية قبل أيام، أنه يأتي إنفاذا للأمر السامي الكريم بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ، بالموافقة على تولي شركة المياه الوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في مناطق المملكة وإدارته تمهيدا لتخصيص هذا القطاع وفقا للأحكام المنظمة لذلك لأجل تطويره.