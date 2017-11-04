الأخضر يفتتح أولى حصصه التدريبية في معسكر البرتغال

نواف السالم(صدى):

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أولى حصصه التدريبية في المعسكر الخارجي المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، الذي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

وأجريت الحصة التدريبية على ملعب الاستاد الوطني بمدينة لشبونة وسط حضور رئيس الاتحاد عادل بن محمد عزت، حيث عمد المدير الفني إدغاردو باوزا إلى تنويع التدريبات ما بين اللياقية والتكتيكية.

وبدأت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، بعدها التمرير في مساحات مختلفة، ليعمد بعد ذلك باوزا إلى تقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب، إذ ركز على اللعب السريع وتنويع طرق صناعة الهجمة على مرمى المنافس، فيما اختتمت الحصة بتدريبات الإطالة.

وكان المدافع محمد خبراني قد شارك في الحصة التدريبية الأولى بعد انتظامه صباح اليوم في المعسكر بعد استدعائه من الجهاز الفني .