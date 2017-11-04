ترامب يكشف ” ثغرة خطيرة ” في تويتر

واشنطن(صدى):

أدى تعطيل حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى كشف ثغرة خطيرة في آلية عمل موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعدما تبين تعمد موظف بالشركة تعطيل الحساب لفترة وجيزة الخميس الماضي.

وأثار تعطيل الحساب الموثق لترامب الذي استمر 11 دقيقة في وقت متأخر الخميس الماضي، اهتماما واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن إجراءات الأمن داخل شركة تويتر.

ويستخدم الرئيس الأمريكي، حسابه على تويتر بشكل متكرر لإعلان سياساته ومهاجمة خصومه وانتقاد بلدان مثل كوريا الشمالية، وقد سارع بعض المستخدمين إلى الإشادة بالموظف الذي عطل الحساب الذي يتابعه 41.7 مليون مشترك، إلا أن آخرين أعربوا عن قلقهم على الأمن القومي من احتمال تدخل موظفين آخرين في المستقبل أو أعطال تكنولوجية تتعلق بحساب ترامب.

وتأتي الواقعة في وقت تواجه فيه تويتر انتقادات بشأن تعاملها مع مسألة تعليق بعض الحسابات، وسوء الاستخدام وشروط الاستخدام دائمة التغيير.