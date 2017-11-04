مقتل 8 جنود إيرانيين في مواجهات بـ ” كردستان إيران “

طهران(صدى):

قتل 8 جنود إيرانيين، أمس الجمعة، في مواجهات مع مجموعات مسلحة في إقليم أذربيجان في شمال غرب البلاد المتاخم للعراق وتركيا، والذي يطلق عليه الأكراد ” كردستان إيران “.

وقال مساعد محافظ مقاطعة أذربيجان الغربية علي رضا راد فر، إنه ” خلال اشتباكات وقعت عصر الجمعة بين عناصر من حرس الحدود الإيرانيين مع المجموعات الإرهابية في منطقة جالدران الحدودية، لحقت خسائر جسيمة بالإرهابيين “.

وأوضح، أدت المواجهات إلى مقتل ” ثمانية عناصر من حرس الحدود “، ولم يحدد هوية المجموعة المسلحة التي خاضت الاشتباكات في منطقة جالدران الواقعة في أقصى شمال غرب إيران والتي يسكنها آذريون من الأقلية الناطقة بالتركية، وأكراد.