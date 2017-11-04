طرح استثمارات بـ7 مليارات ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة طرح استثمارات في عدة قطاعات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ” KAEC ” على المستثمرين السعوديين والأجانب بقيمة 7 مليارات ريال، تتضمن القطاع الصناعي والاستثمار السياحي والتجاري وغيرها.

وأوضحت المصادر أن المشروعات تتيح فرص الاستثمار الصناعي في منطقة الوادي الصناعي، التي تضم فرصا استثمارية في وادي الخدمات اللوجستية، المستودعات الصناعية، أراض صناعية، أراض خاصة لإنشاء مراكز بيانات، فضلا عن فرص استثمارية في قطاع الاستدامة وتشمل مشروع مركز الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أنه سيعلن عن الطرح يوم الأربعاء المقبل خلال فعاليات منتدى الاستثمار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الذي يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية، ومناقشة هذه الحزمة المطروحة من الفرص.

وأضافت أنه في القطاع السياحي والتجاري، سيتم طرح المنتجع الراقي تصنيف خمسة نجوم في منطقة المروج، الفندق الاقتصادي تصنيف ثلاثة نجوم في منطقة الوادي الصناعي، فندق الأعمال تصنيف أربعة نجوم في منطقة البيلسان، فندق الحجاز تصنيف أربعة نجوم، المكاتب التجارية في منطقة البيلسان، وغيرها.

وتابعت أنه سيطرح على المستثمرين، فرص الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، التي تشمل مشروع المركز الدولي لجراحة العظام وإعادة التأهيل، ومشروع مدرسة لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مشروعات أخرى.

ونوهت إلى أن فرص الاستثمار العقاري، فتشمل مشروع أبراج الساحل في منطقة البيلسان، مشروع حي التالة المرحلة الرابعة والخامسة، مشروع مبان سكنية مطلة على القناة المائية في منطقة البيلسان، مشروع مجمع الشروق السكني في حي الشروق، مشروع مجمع الحجاز السكني، مشروع مول الحجاز.