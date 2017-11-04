نصائح هيئة الاتصالات للمواطنين لتجنب الهجمات الإلكترونية

نايف السالم(صدى):

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المواطنين لتحصين أنفسهم من الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية والقراصنة بهدف الكشف عن المعلومات السرية مثل كلمات السر الخاصة أو معلومات الحساب المصرفي.

وأكدت الهيئة، ضرورة الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري، والتواصل فوراً مع المختصين في منشأتك للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، مضيفة أنه ينبغي فحص الرابط في خانة العنوان في المتصفح والتأكد من أنه عائد للجهة أو البنك الذي تقصده، مع ضرورة وجود الاتصال المشفر، وذلك بالتأكد من وجود الأحرف التالية في بداية الرابط ” https ” .

وطالبت الهيئة المستخدمين بعدم اتباع الروابط التي تقود لصفحات تطلب منهم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور مطلقا، مع الوضع في الاعتبار أنه بالإمكان الوصول لمواقع البنوك أو البريد الإلكتروني فقط من الروابط المخزنة لدى المستخدم في المفضلة أو البحث في مواقع البحث العالمية.

ونصحت بتغيير كلمة السر الخاصة بالمستخدم فور حصول شك في إمكانية تسربها إلى مستخدم آخر، حيث إن التأخر في تغيير كلمة السر يؤدي إلى اطلاع المخترق على البيانات السرية أو نسخها، مشيرةً إلى تجنب تزويد أي شخص بكلمة المرور الخاصة بك مطلقا ومهما كانت المبررات، سواء كان ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.