فيديو وصور.. العائلات يحتشدون في استاد الملك فهد لمشاهدة ” نيترو سيرك “
احتشدت العائلات بشكل كثيف، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمشاهدة فعالية ” نيترو سيرك ” التي أقامتها هيئة الترفيه، مساء أمس الجمعة.
وتشهد الفعالية، مشاركة أكثر من 30 رياضيا محترفا، حيث قدموا استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.
وتعيد هيئة الترفيه، إقامة الفعالية نفسها كذلك اليوم السبت، الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد على حد سواء.
تنظيم جميل عرض #نايتروسيرك رائع👍🏼#شكرا_هيئة_الترفية و @TimeEntSA pic.twitter.com/QJVicVCdEr
— فارس الناصر (@FARE_S) November 3, 2017
#نايتروسيرك pic.twitter.com/fFyfJWL3Rh
— 🎖 (@2h2hh) November 3, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22053 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت على حظي😭😭😭
تكفون مافي أعادة يوم الثلثاء بعد🤔