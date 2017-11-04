فيديو وصور.. العائلات يحتشدون في استاد الملك فهد لمشاهدة ” نيترو سيرك “

حمود العنزي(صدى):

احتشدت العائلات بشكل كثيف، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، لمشاهدة فعالية ” نيترو سيرك ” التي أقامتها هيئة الترفيه، مساء أمس الجمعة.

وتشهد الفعالية، مشاركة أكثر من 30 رياضيا محترفا، حيث قدموا استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.

وتعيد هيئة الترفيه، إقامة الفعالية نفسها كذلك اليوم السبت، الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد على حد سواء.