بالفيديو.. لحظة سقوط فارس وحصانه بسباق في نجران

راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فارسا يسقط بحصانه، خلال سباق فروسية في نجران.

وأظهر الفيديو نهوض المتسابق مسرعا، بعد تعثر حصانه، وهروبه من مضمار السباق تجنبا للدهس.