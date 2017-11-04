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بالفيديو.. لحظة سقوط فارس وحصانه بسباق في نجران

بالفيديو.. لحظة سقوط فارس وحصانه بسباق في نجران
راشد آل شريه(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فارسا يسقط بحصانه، خلال سباق فروسية في نجران.

وأظهر الفيديو نهوض المتسابق مسرعا، بعد تعثر حصانه، وهروبه من مضمار السباق تجنبا للدهس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا بس ياخذ معك سلفي ويقول الله معك ي قرني هههههههههههههههههههه😂

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