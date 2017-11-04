نشر : منذ 2 ساعتين 1٬946 2 الاخبار المحلية بالفيديو.. لحظة سقوط فارس وحصانه بسباق في نجران راشد آل شريه(صدى): تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فارسا يسقط بحصانه، خلال سباق فروسية في نجران. وأظهر الفيديو نهوض المتسابق مسرعا، بعد تعثر حصانه، وهروبه من مضمار السباق تجنبا للدهس. الوسوم:حصان, فارس, لحظة, نجران
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22053 ] نشر منذ 2 ساعتين
إي والله شكلها يااااافهد👀👀👀😵
بس عندي سؤال محيرني
الحين لو أعدي من جمب ساهر📷
وأنا راكب حصان ومسرع
يصورني📸🤔
ام البنات[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا بس ياخذ معك سلفي ويقول الله معك ي قرني هههههههههههههههههههه😂