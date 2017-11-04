الإسكان: اكتمال حجوزات 3 مشروعات

عادل الحربي(صدى):

أكملت وزارة الإسكان، اليوم الجمعة، حجوزات 3 من مشروعاتها في كل من: ” الأحساء، وأبها، وخميس مشيط ” .

وأوضحت الوزارة أنها أنهت إجراءات الحجز والمعاينة لثلاثة من مشروعاتها بواقع 1510 وحدات سكنية في مدينة الأحساء، و1970 وحدة في مدينة أبها، و1584 بمحافظة خميس مشيط، تشمل وحدات سكنية عبارة عن فلل وتاون هاوس، بمساحات مختلفة تصل إلى 500 متر مربع.

وأكدت أن المستهدف من تلك المشروعات توفير المساكن بالشراكة مع القطاع الخاص بضمانات الجودة العالية والأسعار المناسبة لجميع فئات المجتمع، وأن أسعارها تتراوح بين 250 ألف و700 ألف ريال.