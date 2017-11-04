صرف العملات الأجنبية إلكترونيا في مطار الرياض

علي القحطاني(صدى):

وفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خدمة صرف العملات الأجنبية إلكترونيا من صراف واحد باستخدام بطاقات ” مدى “، وذلك للتسهيل على المسافرين.

وأكد حساب مطارات الرياض، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إمكانية صرف 4 عملات أجنبية من صراف واحد بالصالة الدولية رقم 1 بمطار الملك خالد بالرياض.

وأوضح أن سعر الصرف سيكون نسبة لسعر الصرف اليومي، وأن الصراف يظهر سعر الصرف في البداية قبل القيام بعملية الصرف، والعملات المتوفرة هي ” يورو، دولار، جنيه إسترليني، درهم إماراتي “.

وأشار إلى أن الصرف يتم باستخدام أي بطاقة ” مدى ” صادرة من البنوك المحلية، فيما كشفت مصادر أن الاتفاق تم مع بنك الرياض لإضافة صراف العملات على أن يتم زيادة العدد في الفترة المقبلة.